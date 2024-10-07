Жук - о "бронзе" Украины на ЧМ-2024: Мы сделали то, чего никто не делал до нас

Автор дубля в матче за третье место поделился эмоциями от исторического для Украины события.

Сборная Украины по футзалу стала бронзовым призером чемпионата мира 2024 года. В матче за третье место команда Александра Косенко уничтожила Францию со счетом 7:1.

После поединка Евгений Жук, ставший автором дубля, рассказал, что для него значит эта победа.

"Эмоции, эмоции, эмоции! Пожалуй, не каждый человек способен их пережить в своей жизни. Я очень рад за себя, за ребят, за страну и за воинов, которые сейчас нас защищают!".

"Это просто что-то невероятное! Мы сделали то, чего никто не делал до нас. Нет слов из-за эмоций. Спасибо всем за поддержку!", - цитирует украинца официальный сайт УАФ.

Напомним, что в финале сошлись две команды, которые обыграли Украину по ходу турнира - Бразилия обыграла Аргентину (2:1) и стала чемпионом мира.

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