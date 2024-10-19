Украина разгромила Чехию, но не смогла пройти в элит-раунд отбора женского ЧМ-2025 по футзалу

Украинки заняли второе место в своей группе, которое не позволило продолжить борьбу за путевку на турнир.

В субботу, 19 октября, в рамках третьего тура группового этапа отбора на женский чемпионат мира-2025 по футзалу сошлись Украина и Чехия.

Обе команды претендовали на то, чтобы пробиться в элит-раунд отбора, а потому обе команды настраивались только на победу.

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И команда Олега Шайтанова справилась со своей задачей, победив соперниц со счетом 4:1.

Для того, чтобы пройти дальше, украинкам оставалось надеяться на потерю очков Франции в игре с Северной Ирландией.

Но француженки победили (5:2) и заняли первое место группы, в которой только одна сборная получает право на участие в элит-раунде отбора.

Чехия — Украина 1:4

Голы: Суоскова (34) — Клипаченко (5), Костюк (9), Дубицкая (24), Ковшик (26).

Украина: Терех — Шульга, Гриценко, Ковшик, Форсюк; Митрофанская, Кислова, Дрозд, Титова, Воловенко, Клипаченко, Костюк, Бурлаченко.

В итоге Украина с шестью очками заняла второе место, отстав от Франции на одно очко. Таким образом, именно поражение от "трехцветных" (1:3) в первом туре помешало "желто-синим".

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