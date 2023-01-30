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Чемпион мира по фристайлу погиб при сходе лавины в Японии

Смейна подбросило на 50 метров.
Сегодня, 18:51
Кайл Смейн / Getty Images
Кайл Смейн / Getty Images

Известный американский 31-летний фристайлист Кайл Смейн погиб в результате схода лавины в Японии. Об этом сообщает издание The Sun.

Вместе с американским спортсменом на горнолыжном курорте Цугайке возле горы Хакуба Норикура были еще четыре его друга. Трое из них спаслись, а последний товарищ погиб. Его имя не называется, однако известно, что он также был фристалистом.

Фотограф Грант Гундерсон, который в это время также отдыхал в горах Японии, рассказал о произошедшем.

"Вероятно, лавину спровоцировал австрийский лыжник из другой группы. Они пытались убежать. Кайла подбросило метров на 50, а потом засыпало снегом. Рядом с ним нашли его друга, который умер от травм внутренних органов. А вот еще один наш товарищ был накрыт снегом на глубине полтора метра и пробыл там 25 минут. Но его удалось спасти", - говорится в заявлении очевидца.

Напомним, Кайл Смейн стал чемпионом мира в 2015 году. Американец выступал в дисциплине "хафпайп".

Ранее сообщалось, что знаменитый гонщик Кен Блок погиб в аварии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фристайл

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