Котовский благодаря невероятному прыжку одержал победу на Кубке мира по лыжной акробатике

Украинский фристайлист Дмитрий Котовский на соревнованиях Кубка мира по лыжной акробатике совершил сверхсложный прыжок.

В финале мужских соревнований 21-летний Котовский исполнил прыжок "Ураган" (сложность – 5.2 балла). Котовский набрал 138,82 балла и завоевал золото.

Четвертое место в Дир-Вэлли занял украинец Владимир Кушнир. Еще один представитель Украины Максим Кузнецов завершил соревнования на шестой позиции.

Отметим, для Котовского данная победа стала первой в карьере на уровне Кубка мира и третий подиум в сезоне, а для сборной - пятый триумф в истории мужской лыжной акробатики на уровне Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Абраменко досрочно завершил сезон из-за тяжелой травмы.