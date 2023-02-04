Котовский благодаря невероятному прыжку одержал победу на Кубке мира по лыжной акробатике
Украинец завоевал золотую медаль турнира.
Украинский фристайлист Дмитрий Котовский на соревнованиях Кубка мира по лыжной акробатике совершил сверхсложный прыжок.
В финале мужских соревнований 21-летний Котовский исполнил прыжок "Ураган" (сложность – 5.2 балла). Котовский набрал 138,82 балла и завоевал золото.
Четвертое место в Дир-Вэлли занял украинец Владимир Кушнир. Еще один представитель Украины Максим Кузнецов завершил соревнования на шестой позиции.
Отметим, для Котовского данная победа стала первой в карьере на уровне Кубка мира и третий подиум в сезоне, а для сборной - пятый триумф в истории мужской лыжной акробатики на уровне Кубка мира.
Ранее сообщалось, что Абраменко досрочно завершил сезон из-за тяжелой травмы.