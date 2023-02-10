iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

НФЛ выразила поддержку Украине во время церемонии вручения наград

А также предоставила слово Владимиру Зеленскому.
Сегодня, 10:57
NFL Honors / NFL Network
NFL Honors / NFL Network

Национальная футбольная лига выразила свою поддержку Украине во время церемонии наград по итогам сезона.

Слово взял Рон Ривера, тренер Вашингтон Коммандерс, получивший в этом году награду Salute to Service Award за поддержку вооруженных сил. Объявив о поддержке НФЛ Украины, Ривера предоставил слово Владимиру Зеленскому.

Президент Украины выступил по видеосвязи, поблагодарив НФЛ, а также напомнив, что сейчас страну защищают люди, которые должны были бы заниматься спортом, а не держать в руках оружие.

"От имени всех, кто соревнуется за свободу Украины и всего мира, я хочу поблагодарить каждого из вас за вашу помощь и поддержку. Сегодня я обращаюсь к вам, пока тысячи наших храбрых мужчин и женщин соревнуются на поле боя в Украине.

Среди них на линии фронта есть игроки Украинской лиги американского футбола, разделяющие любовь к вашей игре. Наша команда, включая этих мужчин, борется за свободу с нашими партнерами. Вместе мы даем надежду всему миру", – сказал Зеленский.

Видео с обращением президента Украины, а также с трогательными словами наших воинов вы можете посмотреть ниже.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина НФЛ

Статьи по теме

Федерация баскетбола Чехии призвала ФИБА не допускать росиян Федерация баскетбола Чехии призвала ФИБА не допускать росиян
НФЛ получила предложение вывести из обращения всех команд игровой номер Брэди НФЛ получила предложение вывести из обращения всех команд игровой номер Брэди
МОК осудил решение Украины бойкотировать Олимпиаду в случае допуска россиян МОК осудил решение Украины бойкотировать Олимпиаду в случае допуска россиян
Замена Забарному: Динамо вернуло защитника из аренды Замена Забарному: Динамо вернуло защитника из аренды
Помочь журналистам

Видео

Марсель - ПСЖ 2:1 Роскошный победный гол Малиновского и обзор матча Кубка Франции
Марсель - ПСЖ 2:1 Роскошный победный гол Малиновского и обзор матча Кубка Франции

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек - лидер, Цуренко вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: старт чемпионата мира в Германии
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров

Последние новости

Футбол13:18
Экс-футболиста сборной Австрии застрелили в Вене
Бокс12:59
Джошуа поставил победу над Кличко только на третье место среди своих любимых боев
Баскетбол12:42
Федерация баскетбола Чехии призвала ФИБА не допускать росиян
Европа12:29
The Best FIFA Awards: все номинанты на звание лучших
Бокс12:12
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
Европа12:01
Мужчина притворялся отцом Мбаппе, чтобы получить вид на жительство
Европа11:26
Вингер Барселоны может продолжить карьеру в АПЛ
Другие10:57
НФЛ выразила поддержку Украине во время церемонии вручения наград
Другие страны10:35
Волшебник: Карикатурист посвятил мультик Роналду, который оформил покер за Ан-Наср
Игровые09:59
Патрик Махоумс – MVP сезона в НФЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK