НФЛ выразила поддержку Украине во время церемонии вручения наград
Национальная футбольная лига выразила свою поддержку Украине во время церемонии наград по итогам сезона.
Слово взял Рон Ривера, тренер Вашингтон Коммандерс, получивший в этом году награду Salute to Service Award за поддержку вооруженных сил. Объявив о поддержке НФЛ Украины, Ривера предоставил слово Владимиру Зеленскому.
Президент Украины выступил по видеосвязи, поблагодарив НФЛ, а также напомнив, что сейчас страну защищают люди, которые должны были бы заниматься спортом, а не держать в руках оружие.
"От имени всех, кто соревнуется за свободу Украины и всего мира, я хочу поблагодарить каждого из вас за вашу помощь и поддержку. Сегодня я обращаюсь к вам, пока тысячи наших храбрых мужчин и женщин соревнуются на поле боя в Украине.
Среди них на линии фронта есть игроки Украинской лиги американского футбола, разделяющие любовь к вашей игре. Наша команда, включая этих мужчин, борется за свободу с нашими партнерами. Вместе мы даем надежду всему миру", – сказал Зеленский.
Видео с обращением президента Украины, а также с трогательными словами наших воинов вы можете посмотреть ниже.
The @NFL has committed to supporting the Ukrainian people in their fight for freedom during the course of the 2022 season.— NFL Network (@nflnetwork) February 10, 2023
Tonight, that support culminates in a special moment at #NFLHonors, highlighting Ukrainian football players and a message from President Zelenskyy. 💛💙 pic.twitter.com/lfUHkrkSae