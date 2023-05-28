Ураган победил ХИТ и сравнял счет финальной серии Экстра-лиги

В воскресенье, 28 мая, в Киеве прошел четвертый матч финальной серии украинской Экстра-лиги между местным ХИТом и Ураганом.

В прошлой встрече победу одержали киевляне, за счет чего они повели в серии 2-1. В случае победы в четвертой игре, они стали бы чемпионами, так как серия идет до трех побед.

Однако Ураган не позволил ХИТу оформить чемпионство, разгромив своего оппонента на выезде со счетом 7:4 и сравняв счет в серии.

Таким образом команды обменялись выездными победами и теперь чемпион Экстра-лиги определится в финальном поединке №5.

Стоит отметить, что в параллельном поединке Кардинал-Ровностандарт победил Энергию со счетом 2:1, благодаря чему выиграл серию за третье место (2-1).