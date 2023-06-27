Юлия и Павел Коростылевы выигрывают для Украины золото по стрельбе

Украинский дуэт не оставил ни единого шанса соперникам.

Во вторник, 27 июня, прошли соревнования по стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров среди смешанных команд в рамках Европейских игр 2023.

Украину в этом виде спорта представляли две пары - Павел и Юлия Коростылевы и Максим Городинец и Анастасия Нимец. По итогам квалификации в финал прошли Коростылевы, заняв первое место.

На финальном этапе нашему дуэту противостояла чешская пара Матея Рампулы и Алзбеты Дедовой, которых наши ребята обыграли с уверенным счетом 16:6.

Микст турнир, малокалиберный пистолет, 25 метров, финал

Украина - Чехия 16:6

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех выступлений украинских спортсменов на Европейских играх-2023.