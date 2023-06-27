iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Юлия и Павел Коростылевы выигрывают для Украины золото по стрельбе

Украинский дуэт не оставил ни единого шанса соперникам.
Сегодня, 15:34
Павел Коростылев / Getty Images
Павел Коростылев / Getty Images

Во вторник, 27 июня, прошли соревнования по стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров среди смешанных команд в рамках Европейских игр 2023.

Украину в этом виде спорта представляли две пары - Павел и Юлия Коростылевы и Максим Городинец и Анастасия Нимец. По итогам квалификации в финал прошли Коростылевы, заняв первое место.

На финальном этапе нашему дуэту противостояла чешская пара Матея Рампулы и Алзбеты Дедовой, которых наши ребята обыграли с уверенным счетом 16:6.

Микст турнир, малокалиберный пистолет, 25 метров, финал

Украина - Чехия 16:6

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех выступлений украинских спортсменов на Европейских играх-2023.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Европейские Игры-2023

Статьи по теме

Бежура стала чемпионкой Европейских игр-2023 по фехтованию Бежура стала чемпионкой Европейских игр-2023 по фехтованию
Микитась и Михайленко - бронзовые призеры Европейских игр-2023 по муай тай Микитась и Михайленко - бронзовые призеры Европейских игр-2023 по муай тай
Фельфнер - бронзовый призер Европейских игр-2023 по метанию копья Фельфнер - бронзовый призер Европейских игр-2023 по метанию копья
Магучих завоевала золото Европейских Игр-2023 Магучих завоевала золото Европейских Игр-2023
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Медальный зачет Европейских игр 2023: Италия вышла на первое место, Украина по-прежнему в топ-3
просмотров
Европейские игры 2023: расписание соревнований
просмотров

Последние новости

Олимпийские виды16:53
Любченко завоевал золото по муай-тай
Олимпийские виды16:39
Пляжный футбол на Европейских играх: украинки уступили соперницам из Италии
Европа16:26
Ювентус объявил о продлении контракта с Рабьо
Украина16:20
Официально: Ярмоленко вернулся в Динамо
Европа16:15
Барселона из-за Месси отказалась от подписания хавбека Фиорентины
Европа15:59
Фанаты МЮ снова вышли на протест против владельцев клуба
Другие15:34
Юлия и Павел Коростылевы выигрывают для Украины золото по стрельбе
Олимпийские виды15:30
Пулевая стрельба на Европейских играх: Павел и Юлия Коростылевы завоевали золото
Европа15:24
Пирло возглавит клуб из Италии
Украина14:55
"Не буду удерживать": Президент Динамо сделал заявление о будущем Буяльского
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK