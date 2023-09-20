Сборная Украины по футзалу потерпела обидное поражение от Польши

"Желто-синие" упустили преимущество в два гола.

В среду, 20 сентября, в рамках отбора на чемпионат мира по футзалу сборная Украины встречалась с Польшей.

Наши парни смогли мощно стартовать, забив дважды за 13 минут. Голами отличились Игорь Корсун и Александр Педяш.

Далее "желто-синие" расслабились, а вот соперники максимально настроились на камбэк. Полякам удалось к концу первого тайма возобновить паритет, а уже в середине второй 20-минутки и вовсе выйти вперед.

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Украинцы создали в оставшееся время несколько мощных навал, выпустив пятого полевого, однако даже сравнять счет нашей команде не удалось.

Таким образом, после двух туров сборная Украины занимает третью строчку в группе В, набрав три балла.

Напомним, в первой игре квалификации на ЧМ сборная Украины уничтожила Бельгию со счетом 10:2.

Украина - Польша 2:3

Голы: Корсун (11), Педяш (13) – Крезель (13), Цыпун (20, автогол), Марек (34)

Украина: Цыпун, Швед, Фаренюк, Корсун, Шотурма, Мельник, Жук, Чернявский, Семенченко, Педяш, Зварыч, Завертаний, Савенко

Польша: Калужа, Скьепко, Заставник, Лютецкий, Крезель, Кубик, Мадзенг, Сендлевски, Каневски, Лещак, Мровец, Марек, Жадурски, Наврат

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