Сборная Украины по футзалу потерпела обидное поражение от Польши
В среду, 20 сентября, в рамках отбора на чемпионат мира по футзалу сборная Украины встречалась с Польшей.
Наши парни смогли мощно стартовать, забив дважды за 13 минут. Голами отличились Игорь Корсун и Александр Педяш.
Далее "желто-синие" расслабились, а вот соперники максимально настроились на камбэк. Полякам удалось к концу первого тайма возобновить паритет, а уже в середине второй 20-минутки и вовсе выйти вперед.
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Украинцы создали в оставшееся время несколько мощных навал, выпустив пятого полевого, однако даже сравнять счет нашей команде не удалось.
Таким образом, после двух туров сборная Украины занимает третью строчку в группе В, набрав три балла.
Напомним, в первой игре квалификации на ЧМ сборная Украины уничтожила Бельгию со счетом 10:2.
Украина - Польша 2:3
Голы: Корсун (11), Педяш (13) – Крезель (13), Цыпун (20, автогол), Марек (34)
Украина: Цыпун, Швед, Фаренюк, Корсун, Шотурма, Мельник, Жук, Чернявский, Семенченко, Педяш, Зварыч, Завертаний, Савенко
Польша: Калужа, Скьепко, Заставник, Лютецкий, Крезель, Кубик, Мадзенг, Сендлевски, Каневски, Лещак, Мровец, Марек, Жадурски, Наврат
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