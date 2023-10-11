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Украина сыграла вничью с Сербией в отборе ЧМ-2024 по футзалу

"Желто-синие" не смогли повторить успех предыдущей встречи с сербами, когда была оформлена разгромная победа.
Вчера, 20:38
Украина - Сербия / https://t.me/futsalua
Украина - Сербия / https://t.me/futsalua

В среду, 11 октября, в венгерском Беретьеуйфалу прошел матч четвертого тура группового этапа отбора чемпионата мира-2024 по футзалу, в котором сошлись сборные Украины и Сербии.

Команды проводили ответную встречу. Напомним, что 6 октября "желто-синие" разгромили своего оппонента со счетом 6:1.

Однако в этот раз такого побоища не было. Более того, под конец первого тайма сербы вышли вперед. Но, к счастью, на 26-й минуте Евгений Жук восстановил паритет. 

За оставшиеся 13 минут игрового времени ни одна из команд не смогла вырвать победу - в итоге была зафиксирована ничья 1:1.

Украина - Сербия 1:1
Голы: Жук, 26 - Петров, 17.

Украина: Савенко, Корсун, Фаренюк, Швед, Шотурма.

Замены: Цыпун, Абакшин, Жук, Завертаный, Зварич, Лебидь, Мельник, Педяш, Семенченко.

После четырех матчей Украина занимает первое место Группы В, имея в активе семь очков. Однако ее может обогнать Польша, которой еще предстоит сыграть с Бельгией.

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