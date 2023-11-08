iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

"Планирую сосредоточиться на НОК": Гутцайт - о решении уйти с поста Министра молодежи и спорта

Глава украинского спортивного ведомства написал заявление об отставке.
Сегодня, 15:12
Вадим Гутцайт / Getty Images
Вадим Гутцайт / Getty Images

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал свое решение написать заявление об отставке с занимаемой должности.

По его словам, он намерен сконцентрироваться на работе в качестве президента Национального олимпийского комитета, которую он совмещал с деятельностью в министерстве.

Читай также: Министр молодежи и спорта Гутцайт подал в отставку

"Скоро почти год, как я нахожусь в должностях Министра молодежи и спорта Украины и Президента Национального олимпийского комитета Украины.

За этот год было много манипулирований по поводу моих полномочий, принятых решений и совмещения этих должностей.

Сегодня я принял решение об отставке с должности Министра молодежи и спорта Украины и планирую сосредоточиться на работе в Национальном олимпийском комитете Украины и за поддержку моего шага благодарен Президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку, Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю", - написал Гутцайт в Facebook.

Напомним, что Гутцайт занимает должность Министра молодежи и спорта с марта 2020 года, а в ноябре 2022 года также был избран президентом НОК Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нок Вадим Гутцайт министерство спорта

Статьи по теме

Министр молодежи и спорта Гутцайт подал в отставку Министр молодежи и спорта Гутцайт подал в отставку
Гутцайт: Верю, что россияне откажутся от участия в Олимпиаде Гутцайт: Верю, что россияне откажутся от участия в Олимпиаде
Усик сообщил, когда должен состояться его бой с Фьюри Усик сообщил, когда должен состояться его бой с Фьюри
Заря - Маккаби Тель-Авив: прогноз на матч Лиги конференций Заря - Маккаби Тель-Авив: прогноз на матч Лиги конференций
Помочь журналистам

Видео

Дубли Гризманна и Мораты в обзоре матча Атлетико - Селтик
Дубли Гризманна и Мораты в обзоре матча Атлетико - Селтик

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Бокс16:33
Усик сообщил, когда должен состояться его бой с Фьюри
Лига конференций16:15
Заря - Маккаби Тель-Авив: прогноз на матч Лиги конференций
Бокс16:08
"Выглядел, как кусок де**ма": Роберт Гарсия назвал фаворита боя Усик - Фьюри
Евро-202416:00
Новый вингер, возвращение бомбардира и новички в защите: кого выбрал Ребров?
Лига конференций15:43
Заря - Маккаби Тель-Авив: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Бокс15:38
Промоутер Усика: Александр знает все слабые места Фьюри
Другие15:12
"Планирую сосредоточиться на НОК": Гутцайт - о решении уйти с поста Министра молодежи и спорта
Бокс15:10
Уайлдер прокомментировал спорную победу Фьюри над Нганну
Украина14:45
Верес официально объявил об уходе Шевчука
Лига Чемпионов14:25
"Я так горжусь": возлюбленная Судакова мило поздравила мужа с победой над Барселоной
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK