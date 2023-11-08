"Планирую сосредоточиться на НОК": Гутцайт - о решении уйти с поста Министра молодежи и спорта
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал свое решение написать заявление об отставке с занимаемой должности.
По его словам, он намерен сконцентрироваться на работе в качестве президента Национального олимпийского комитета, которую он совмещал с деятельностью в министерстве.
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"Скоро почти год, как я нахожусь в должностях Министра молодежи и спорта Украины и Президента Национального олимпийского комитета Украины.
За этот год было много манипулирований по поводу моих полномочий, принятых решений и совмещения этих должностей.
Сегодня я принял решение об отставке с должности Министра молодежи и спорта Украины и планирую сосредоточиться на работе в Национальном олимпийском комитете Украины и за поддержку моего шага благодарен Президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку, Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю", - написал Гутцайт в Facebook.
Напомним, что Гутцайт занимает должность Министра молодежи и спорта с марта 2020 года, а в ноябре 2022 года также был избран президентом НОК Украины.
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