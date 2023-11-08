Министр молодежи и спорта Гутцайт подал в отставку

Глава ведомства написал заявление об уходе с должности.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт написал заявление об отставке.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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Заявление будет рассмотрено в ближайшее время.

Отметим, что Гутцайт еще летом этого года заявлял, что хотел бы покинуть должность Министра молодежи и спорта Украины и сосредоточиться на выполнении функций президента Национального олимпийского комитета.

Гутцайт возглавляет Министерство молодежи и спорта с марта 2020 года. В ноябре 2022 года он также был избран президентом НОК Украины.

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