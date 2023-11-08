iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Министр молодежи и спорта Гутцайт подал в отставку

Глава ведомства написал заявление об уходе с должности.
Сегодня, 14:20
Вадим Гутцайт / Getty Images
Вадим Гутцайт / Getty Images

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт написал заявление об отставке.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Читай также: Гутцайт: Верю, что россияне откажутся от участия в Олимпиаде

Заявление будет рассмотрено в ближайшее время.

Отметим, что Гутцайт еще летом этого года заявлял, что хотел бы покинуть должность Министра молодежи и спорта Украины и сосредоточиться на выполнении функций президента Национального олимпийского комитета.

Гутцайт возглавляет Министерство молодежи и спорта с марта 2020 года. В ноябре 2022 года он также был избран президентом НОК Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нок Вадим Гутцайт министерство спорта

Статьи по теме

"Планирую сосредоточиться на НОК": Гутцайт - о решении уйти с поста Министра молодежи и спорта "Планирую сосредоточиться на НОК": Гутцайт - о решении уйти с поста Министра молодежи и спорта
Гутцайт: Верю, что россияне откажутся от участия в Олимпиаде Гутцайт: Верю, что россияне откажутся от участия в Олимпиаде
Заря - Маккаби Тель-Авив: прогноз на матч Лиги конференций Заря - Маккаби Тель-Авив: прогноз на матч Лиги конференций
"Выглядел, как кусок де**ма": Роберт Гарсия назвал фаворита боя Усик - Фьюри "Выглядел, как кусок де**ма": Роберт Гарсия назвал фаворита боя Усик - Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Дубли Гризманна и Мораты в обзоре матча Атлетико - Селтик
Дубли Гризманна и Мораты в обзоре матча Атлетико - Селтик

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Лига конференций16:15
Заря - Маккаби Тель-Авив: прогноз на матч Лиги конференций
Бокс16:08
"Выглядел, как кусок де**ма": Роберт Гарсия назвал фаворита боя Усик - Фьюри
Евро-202416:00
Новый вингер, возвращение бомбардира и новички в защите: кого выбрал Ребров?
Лига конференций15:43
Заря - Маккаби Тель-Авив: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Бокс15:38
Промоутер Усика: Александр знает все слабые места Фьюри
Другие15:12
"Планирую сосредоточиться на НОК": Гутцайт - о решении уйти с поста Министра молодежи и спорта
Бокс15:10
Уайлдер прокомментировал спорную победу Фьюри над Нганну
Украина14:45
Верес официально объявил об уходе Шевчука
Лига Чемпионов14:25
"Я так горжусь": возлюбленная Судакова мило поздравила мужа с победой над Барселоной
Другие14:20
Министр молодежи и спорта Гутцайт подал в отставку
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK