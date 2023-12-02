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ХИТ не сумел обыграть Пальму и не вышел в полуфинал

Украинский коллектив занял третью строчку в группе.
Сегодня, 22:07
ХИТ Киев / fchit.kiev.ua
ХИТ Киев / fchit.kiev.ua

В субботу, 2 декабря, киевский ХИТ играл с испанской Пальмой в завершающем раунде группового этапа ЛЧ по футзалу.

Для выхода в следующий этап украинского коллективу была нужна победа с разницей в два мяча.

ХИТ довольно быстро открыл счет, уже на 14-й минуте Абакшин забил гол. Однако вскоре испанцы не только отыгрались, но и сами вышли вперед.

Подопечные Лукьяненко сумели вернуть на поле паритет, но выиграть матч так и не удалось. ХИТ занимает третью строчку в группе и покидает турнир, а Пальма выходит в финал четырех.

ХИТ (Украина) - Пальма (Испания) - 2:2
Голы: Абакшин, 14, Поночовный, 38 - Гордильо, 24, Оладгобад, 26

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хит

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