ХИТ не сумел обыграть Пальму и не вышел в полуфинал

В субботу, 2 декабря, киевский ХИТ играл с испанской Пальмой в завершающем раунде группового этапа ЛЧ по футзалу.

Для выхода в следующий этап украинского коллективу была нужна победа с разницей в два мяча.

ХИТ довольно быстро открыл счет, уже на 14-й минуте Абакшин забил гол. Однако вскоре испанцы не только отыгрались, но и сами вышли вперед.

Подопечные Лукьяненко сумели вернуть на поле паритет, но выиграть матч так и не удалось. ХИТ занимает третью строчку в группе и покидает турнир, а Пальма выходит в финал четырех.

ХИТ (Украина) - Пальма (Испания) - 2:2

Голы: Абакшин, 14, Поночовный, 38 - Гордильо, 24, Оладгобад, 26

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