В финале ЧМ-2024 по дартсу 16-летний дебютант встретится с фаворитом турнира

Традиционно в конце одного и начале другого лет проходит чемпионат мира по дартсу PDC World Darts Championship.

Уже сегодня 3 января состоится финальное противостояние турнира.

Главной звездой первенства стал 16-летний англичанин Люк Литлер, ставший первым дебютантом чемпионатов мира за последние пять лет, смогший дойти до финала. Интересно, что автора прошлого такого достижения – Роба Кросса – Люк победил в полуфинале. Кроме того, он первый с 2008 года несеяный игрок, смогший дойти до главного матча ЧМ. Отметим, что право играть на турнире он завоевал после победы на молодежном мундиале в ноябре.

Соперником Литлера по финалу стал тезка Люк Хамфрис – третий сеяный на этом турнире. 28-летний спортсмен выиграл мировой Гран-при, Grand Slam of Darts, а также турнир Players Championship Finals. Раньше Хамфрис никогда не доходил даже до полуфинала чемпионатов мира.

Начало финала в 22:00 по киевскому времени. На ISPORT можно подробнее изучить правила игры в дартс.

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