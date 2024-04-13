Украина на межународном турнире по футзалу: расписание и результаты матчей
Смотрите на ISPORT результаты игр на товарищеском соревновании.
В субботу, 13 апреля, в литовской Йонаве стартовал международній товарищеский турнир четырех сборных по футзалу.
Участие в соревновании принимают: Украина, Литва, Франция и Бразилия.
Расписание и результаты матчей на турнире в Литве:
1-й тур, 13.04.2024
- Бразилия – Франция
- Литва – Украина 2:5
Голы: Корсун, Мельник, Зварич, Жук, Педяш
2-й тур, 15.04.2024
- Украина – Бразилия
- Литва – Франция
3-й тур, 16.04.2024
- Украина – Франция
- Бразилия – Литва
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!