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Украина на межународном турнире по футзалу: расписание и результаты матчей

Смотрите на ISPORT результаты игр на товарищеском соревновании.
Сегодня, 16:41
Сборная Украины по футзалу /АФУ
Сборная Украины по футзалу /АФУ

В субботу, 13 апреля, в литовской Йонаве стартовал международній товарищеский турнир четырех сборных по футзалу.

Участие в соревновании принимают: Украина, Литва, Франция и Бразилия.

Расписание и результаты матчей на турнире в Литве:

1-й тур, 13.04.2024

  • Бразилия – Франция
  • Литва – Украина 2:5
    Голы: Корсун, Мельник, Зварич, Жук, Педяш

2-й тур, 15.04.2024

  • Украина – Бразилия
  • Литва – Франция

3-й тур, 16.04.2024

  • Украина – Франция
  • Бразилия – Литва

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