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Сборная Украины по волейболу стала чемпионом Золотой Евролиги

Наши парни одолели в решающей игре хорватов.
Вчера, 23:28
Сборная Украины по волейболу / volleyball.ua
Сборная Украины по волейболу / volleyball.ua

В воскресенье, 16 июня, состоялся финал Золотой Евролиги, в котором встретились сборные Украины и Хорватии.

По итогам четырех сетов сильнее оказались "желто-синие", обыгравшие оппонента со счетом 3:1.

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Отметим, для наших парней это вторая победа истории Золотой Евролиге. В последний раз мы выигрывали трофей в 2017 году.

Далее мужскую сборную ждет Кубок Претендентов-2024. Поединки пройдут с 4-го по 7-е июля в китайском городе Линьи.

Золотая Евролига

Финал

Хорватия – Украина – 1:3 (25:23, 19:25, 26:28, 19:25)

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