Косенко - о матче с Бразилией на ЧМ-2024 по футзалу: Они – фавориты турнира

Национальная сборная Украины по футзалу готовится к полуфинальному матчу чемпионата мира, где "сине-желтые" сыграют против Бразилии.

Читай также: Голкипер сборной Украины установил интересное достижение на Чемпионате мира по футзалу

Главный тренер сборной Украины Александр Косенко поделился ожиданиями от предстоящего поединка, заявив, что его команда настроена серьезно:

"Бразилия имеет очень мощную команду, они рекордсмены по количеству титулов чемпионов мира. Конечно, они – фавориты на титул в этом турнире. У бразильцев очень много опасных игроков, которые способны повредить твоей команде.

Нам нужно полностью придерживаться плана и отдать на площадке абсолютно все", – заявил Косенко в комментарии FIFA.

Напомним, матч Бразилия – Украина состоится уже завтра, второго октября. Старт встречи запланирован на 18:00 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!