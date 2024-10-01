iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Косенко - о матче с Бразилией на ЧМ-2024 по футзалу: Они – фавориты турнира

Матч Бразилия - Украина состоится уже завтра, второго октября.
Сегодня, 17:45
Александр Косенко / Getty Images
Александр Косенко / Getty Images

Национальная сборная Украины по футзалу готовится к полуфинальному матчу чемпионата мира, где "сине-желтые" сыграют против Бразилии.

Читай также: Голкипер сборной Украины установил интересное достижение на Чемпионате мира по футзалу

Главный тренер сборной Украины Александр Косенко поделился ожиданиями от предстоящего поединка, заявив, что его команда настроена серьезно:

"Бразилия имеет очень мощную команду, они рекордсмены по количеству титулов чемпионов мира. Конечно, они – фавориты на титул в этом турнире. У бразильцев очень много опасных игроков, которые способны повредить твоей команде.

Нам нужно полностью придерживаться плана и отдать на площадке абсолютно все", – заявил Косенко в комментарии FIFA.

Напомним, матч Бразилия – Украина состоится уже завтра, второго октября. Старт встречи запланирован на 18:00 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футзал

Статьи по теме

Голкипер сборной Украины установил интересное достижение на Чемпионате мира по футзалу Голкипер сборной Украины установил интересное достижение на Чемпионате мира по футзалу
Косенко - о матче с Нидерландами на ЧМ по футзалу: Благодарен ребятам, что выдержали напряжение Косенко - о матче с Нидерландами на ЧМ по футзалу: Благодарен ребятам, что выдержали напряжение
Джокер Мельник и шедевральный ассист Сухова: обзор матча Нидерланды – Украина на ЧМ по футзалу Джокер Мельник и шедевральный ассист Сухова: обзор матча Нидерланды – Украина на ЧМ по футзалу
Лидер сборной Украины по футзалу - о матче с Нидерландами на ЧМ: Сколько хейта они принесли в нашу душу Лидер сборной Украины по футзалу - о матче с Нидерландами на ЧМ: Сколько хейта они принесли в нашу душу
Помочь журналистам

Видео

Бражко забил гол с центра поля в матче Левый Берег - Динамо
Бражко забил гол с центра поля в матче Левый Берег - Динамо

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Матчи Лиги чемпионов
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров
УПЛ: Заря победой над Ворсклой закрыла восьмой тур
просмотров
Лига чемпионов: Арсенал примет ПСЖ, Байер сыграет с Миланом, матчи Барселоны, Интера, Манчестер Сити
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов19:40
Лига чемпионов: Арсенал примет ПСЖ, Байер сыграет с Миланом, матчи Барселоны, Интера, Манчестер Сити
Бокс19:26
"Не говорите про Уайлдера": Беллью назвал сильнейшего панчера в истории
Другие страны19:22
"Я привык бить рекорды": Роналду озвучил новую цель на закате карьеры
Бокс19:01
Макгрегор дал совет Джошуа после брутального поражения от Дюбуа
Украина18:45
Селезнев неожиданно возобновил карьеру – форвард нашел новую команду в Украине
Лига Чемпионов18:35
Украинский нападающий забил за Байер в Юношеской Лиге УЕФА
Киберспорт18:15
Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi идет первыми, B8 улучшили позиции в топ-30
Украина18:10
Динамо поддержало Ярмоленко из-за решения Реброва - игрок отреагировал
Бокс17:51
Чжан Чжилей назвал фаворита реванша Усик - Фьюри
17:45
Косенко - о матче с Бразилией на ЧМ-2024 по футзалу: Они – фавориты турнира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK