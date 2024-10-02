Украина на последних минутах пропустила Бразилию в финал ЧМ-2024 по футзалу

Команда Александра Косенка была близка к тому, чтобы побороться за золотые медали.

В среду, 2 октября, в Ташкенте на Хумо Арене прошел полуфинальный матч чемпионата мира-2024 по футзалу, в котором сошлись Украина и Бразилия.

Стартовый отрезок встречи подопечные Александра Корсуна провели очень достойно, держа мяч под своим контролем и атакуя ворота соперника. Ближе к середине первого тайма бразильцы перехватили инициативу, но именно "желто-синие" открыли счет.

За пару минут до конца тайма Игорь Чернявский нанес плотный удар в ближний угол. Мяч после небольшого рикошета от защитника влетел в сетку.

Единственным негативным моментов первых 20 минут стала травма капитана Петра Шотурмы, который не смог продолжить матч.

К сожалению, украинцы провалили старт второго тайма, когда Бразилия очень быстро не просто отыгралась, а и вышла вперед.

Причем в случае со вторым голом Александр Сухов был близок к тому, чтобы спасти команду, отразив первый удар. Но мяч от его руки отлетел прямо на соперника.

Вскоре Украина организовала перехват на чужой половине площадки, в результате которой Даниил Абакшин отдал пас на Игоря Корсуна, а тот замкнул передачу ударом в падении.

Источник: Getty Images

Главной проблемой украинцев в этот день стали фолы - уж слишком много их было в каждом из таймов. Особенно эта проблема проявилась во втором тайме. И за четыре минуты до конца матча Андрей Мельник потерял мяч и сбил оппонента. Тем самым он не только заработал предупреждение, но и 6-метровый удар на свои ворота.

Сухов снова был близок к спасению, но удар Диего оказался слишком сильным: мяч от руки вратаря влетел в ворота.

Ближе к концу поединка Косенко выпустил пятого полевого, но спасти ситуацию не удалось - слишком мало оставалось времени.

Таким образом Бразилия вышла в финал, а Украина сыграет в матче за бронзовые медали. Их соперники определятся 3 октября, когда сыграют Франция и Аргентина.

Украина - Бразилия 2:3

Голы: Чернявский, 18, Корсун, 29 - Семенченко, 21 (аг), Диего, 22, 36 (пен.).

Украина: Сухов, Абакшин, Корсун, Мельник, Семенченко.

Замены: Цыпун, Савенко, Жук, Зварыч, Микитюк, Фаренюк, Чернявский, Шотурма (к).

Бразилия: Виллиам, Диего (к), Валерио, Марлон, Марсел.

Замены: Гитта, Ронкалио, Феррао, Лино, Марсенио, Негиньо, Пито, Сантос, Артур.

Предупреждения: Мельник - Лино.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомится с расписанием и результатами всех матчей чемпионата мира-2024 по футзалу.

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