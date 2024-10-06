Семенченко вошел в тройку лучших футзалистов Чемпионата мира

В рамках финала чемпионата мира по футзалу Бразилия победила Аргентину.

После поединка состоялось вручение индивидуальных наград по итогам турнира.

Лучшим игроком соревнований признали бразилец Диего Дзуффо, второе место получил аргентинец Марлон де Оливейра, а вот замкнул тройку украинец Ростислав Семенченко.

На этом турнире у Семенченко три ассиста во всех матчах.

Также отметим, что Даниил Абакшин стал вторым лучшим бомбардиром турнира. На его счету 7 голов, а также 6 голевых передач.

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