Шевченко поздравил сборную по футзалу с бронзой на Чемпионате мира

Президент Украинской Ассоциации Футбола Андрей Шевченко поздравил сборную по футзалу с ]бронзовыми медалями чемпионата мира.

Шевченко провел телефонный разговор с игроками и тренерским штабом национальной команды, во время которого отметил, что развитие футзала в Украине будет одним из приоритетов ассоциации.

"Поздравляю сборную Украины по футзалу с невероятным достижением! Благодарю игроков, тренерский штаб, персонал и всех, кто присоединился к завоеванию бронзовых медалей чемпионата мира. Это серьезный успех и результат нашей совместной работы. В трудное для страны время мы не останавливаемся и показываем свою мощь и несокрушимость на самом высоком уровне. Еще раз спасибо всем, кто к этому причастен. Гордимся! Слава Украине!", - приводит слова функционера пресс-служба УАФ.

Напомним, форвард сборной Украины Ростислав Семенченко стал одним из лучших игроков , а Даниил Абакшин вторым лучшим бомбардиром Мундиаля.

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