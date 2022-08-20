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Александр Свищев высоко оценил шансы молодежной сборной Украины на чемпионате мира по водному поло

Перед командой были поставлены цели попасть в десятку лучших по итогам турнира.
Сегодня, 14:38
Президент Федерации водного поло Украины Александр Свищев / Федерация водного поло Украины
Президент Федерации водного поло Украины Александр Свищев / Федерация водного поло Украины
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В воскресенье, 21 августа, в Греции стартует первый в истории чемпионат мира по водному поло среди юношей до 16 лет. Президент Федерации водного поло Украины Александр Свищев дал свою оптимистическую оценку предстоящим выступлениям нашей сборной.

"Группа, в которую попали наши молодые ватерполисты, трудная", - заявил Свищев. "Италия - чемпион Европы 2021 года среди юношей до 16 лет, Египет - чемпион Южной Африки, поэтому ребятам нужно будет демонстрировать характер и казацкий дух, чтобы побеждать".

"Я уверен, нашим парням под силу обыграть Египет и выйти из группы со второго места. Вообще, тут сложно что-то прогнозировать, в таком возрасте - 16 лет - нет однозначного фаворита в игре, ведь ватерполисты очень нестабильные, могут банально перегореть и ничего не показать. И наоборот - выйти продемонстрировать характер и порадовать нас победой".

Эта молодежная сборная Украины - лишь вторая мужская команда в истории страны, которая примет участие на таком турнире.

"Все покажет игра в бассейне, которую мы с нетерпением ждем. Хочу отметить, что для нас очень почетным является тот факт, что юноши будут выступать на чемпионате мира по водному поло".

"За всю историю независимости только одна мужская сборная Украины по водному поло принимала участие на чемпионате мира - это было еще в далеком 1999 году. Поэтому, конечно, даже сам факт, что наши юноши на ЧМ-2022 по водному поло, это уже определенный подвиг и уникальные соревнования для молодых ватерполистов".

Также Александр Свищев поделился ожиданиями и целями, которые были поставлены перед сборной.

"Прежде всего, мы хотим, чтобы парни получили опыт и удовольствие от игры. Руководство ФВПУ всегда ставит максимальные задачи на каждый турнир, где принимают участие наши ватерполисты или ватерполистки. В Греции будут соревноваться 25 команды, наши ребята должны попасть в ТОП-10 команд мира".

Он отметил, что помочь сборной в выполнении задачи должен тренер Евгений Наумчик. Но даже если этого не произойдет, никто никого не будет винить, так как война не позволила юношам как следует подготовиться.

"Да, если этого не случится, никто их не будет критиковать и говорить, что задача не выполнена. В условиях войны парни не имели возможности провести полноценные сборы и долго друг друга не видели. Надеюсь, что объединить команду и найти правильные слова мотивации сможет наш тренер - Евгений Наумчик".

"Это очень квалифицированный специалист, который хорошо работает с молодыми игроками. Поэтому я уверен, что тренерский опыт, молодой характер и страсть к борьбе принесут нам желаемый результат. Верю в наших юношей, сил Вам в бассейне. Достойно представляйте нашу страну на международной арене. Слава Украине!"

Чемпионат мира по водному поло среди юношей до 16 лет пройдет в Греции с 21 по 27 августа. В турнире примут участие 25 команд, поделенные на 8 групп (лишь в группе D, где присутствует команда-хозяйка турнира, находится 4 сборные).

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