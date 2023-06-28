Колодий и Коновалов принесли Украине золото по синхронным прыжкам

После посредственного старта парни все же сумели выйти в лидеры.

В Польше продолжаются Европейские игры в рамках которых состоялся финал по синхронным прыжкам в воду с трехметрового трамплина среди мужчин.

В заключительной программе прыжков приняли участие Олег Колодий и Даниил Коновалов.

После первых трех раундов наши парни показали средние результаты, но сумели собраться и переломить исход финала, выйдя в лидеры и оформив золотые медали по итогам шести раундов.

Эта победа приносит Украине четвертые золотые медали по прыжкам в воду и выводит нас в топ рейтинга в этом виде спорта.

Мужчины, синхронные прыжки, 3 м, финал

Украина - 410.86 Италия - 402.66 Франция - 394.92

Со всеми результатами сборной Украины по прыжкам в воду вы можете ознакомиться на нашемс сайте.