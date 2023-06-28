iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Колодий и Коновалов принесли Украине золото по синхронным прыжкам

После посредственного старта парни все же сумели выйти в лидеры.
Сегодня, 20:34
Олег Колодий и Даниил Коновалов / Getty Images
Олег Колодий и Даниил Коновалов / Getty Images

В Польше продолжаются Европейские игры в рамках которых состоялся финал по синхронным прыжкам в воду с трехметрового трамплина среди мужчин.

В заключительной программе прыжков приняли участие Олег Колодий и Даниил Коновалов.

После первых трех раундов наши парни показали средние результаты, но сумели собраться и переломить исход финала, выйдя в лидеры и оформив золотые медали по итогам шести раундов.

Эта победа приносит Украине четвертые золотые медали по прыжкам в воду и выводит нас в топ рейтинга в этом виде спорта.

Мужчины, синхронные прыжки, 3 м, финал

  1. Украина - 410.86
  2. Италия - 402.66
  3. Франция - 394.92

Со всеми результатами сборной Украины по прыжкам в воду вы можете ознакомиться на нашемс сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Европейские Игры-2023

Статьи по теме

Анна Stefani Пономаренко - серебряная призерша Европейских игр-2023 по брейкдансу Анна Stefani Пономаренко - серебряная призерша Европейских игр-2023 по брейкдансу
Харлан завоевала золотую медаль по фехтованию на Европейских играх-2023 Харлан завоевала золотую медаль по фехтованию на Европейских играх-2023
Скурихин - серебряный призер Европейских игр-2023 по муай тай Скурихин - серебряный призер Европейских игр-2023 по муай тай
Ефименко - чемпион Европейских игр-2023 по муай тай Ефименко - чемпион Европейских игр-2023 по муай тай
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Медальный зачет Европейских игр 2023: Италия вышла на первое место, Украина по-прежнему в топ-3
просмотров
Европейские игры 2023: расписание соревнований
просмотров
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
просмотров

Последние новости

Европа22:47
Бенфика определилась с ценником Рамуша
Теннис22:30
Ястремская вышла в финал квалификации Уимблдона, обыграв россиянку
Европа22:22
Официально: Кай Хавертц - игрок Арсенала
Олимпийские виды22:10
Европейские игры 2023: результаты и расписание украинцев в восьмой день
Олимпийские виды21:55
Бадминтон на Европейских играх: украинцы уступили во всех своих матчах
Игровые21:48
Женская сборная Украины по волейболу вышла в финал Золотой Евролиги
Европа21:37
Арсенал и Вест Хэм согласовали переход Райса
Европа21:11
Хави хочет подписать 34-летнего хавбека на замену Бускетсу
Европа21:05
Чемпионат Европы (U-21): Германия вылетела, Израиль вышел в четвертьфинал
Олимпийские виды20:50
Украина выиграла медальный зачет Европейских игр-2023 в прыжках в воду: все призеры
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK