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Украина завоевала больше всего наград на чемпионате Европы-2024 по параплаванию

Украинцы стали вторыми в медальном зачете, уступив лидеру лишь по количеству золота.
Сегодня, 14:32
Андрей Трусов / Getty Images
Андрей Трусов / Getty Images

Сборная Украины успешно выступила на чемпионате Европы-2024 по параплаванию, который проходил на португальской Мадейре.

В ходе соревнований украинцы завоевали 68 медалей - наибольшее количество среди всех стран-участниц. На счету украинской команды 21 золотая, 26 серебряных и 21 бронзовая награда.

С этим результатом сборная Украина стала второй в итоговом медальном зачете чемпионата Европы, позволив Италии опередить себя лишь по количеству золотых медалей.

Украину на континентальном первенстве представляли 45 спортсменов, а самым титулованным среди них стал Андрей Трусов, который завоевал семь наград: пять золотых и по одной серебряной и бронзовой.

Чемпионат Европы-2024 по параплаванию
Медальный зачет, топ-10

  1. Италия - 26 золотых + 21 серебряная + 16 бронзовых (63 медали)
  2. Украина - 21+26+21 (68)
  3. Нидерланды - 13+8+7 (28)
  4. Великобритания - 13+8+5 (26)
  5. Испания - 10+15+14 (39)
  6. Франция - 8+8+9 (25)
  7. Германия - 7+6+5 (18)
  8. Израиль - 6+5+3 (14)
  9. Ирландия - 3+4+5 (12)
  10. Швейцария - 3+1+1 (5)

Для украинцев это уже седьмой подряд чемпионат Европы, который они завершили в двойке лучших.

Награды так называемых "нейтральных" представителей стран-агрессоров россии и беларуси, который были допущены к соревнованиям, в зачете не учитывались.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Трусов

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