Украина завоевала больше всего наград на чемпионате Европы-2024 по параплаванию

Украинцы стали вторыми в медальном зачете, уступив лидеру лишь по количеству золота.

Сборная Украины успешно выступила на чемпионате Европы-2024 по параплаванию, который проходил на португальской Мадейре.

В ходе соревнований украинцы завоевали 68 медалей - наибольшее количество среди всех стран-участниц. На счету украинской команды 21 золотая, 26 серебряных и 21 бронзовая награда.

С этим результатом сборная Украина стала второй в итоговом медальном зачете чемпионата Европы, позволив Италии опередить себя лишь по количеству золотых медалей.

Украину на континентальном первенстве представляли 45 спортсменов, а самым титулованным среди них стал Андрей Трусов, который завоевал семь наград: пять золотых и по одной серебряной и бронзовой.

Чемпионат Европы-2024 по параплаванию

Медальный зачет, топ-10

Италия - 26 золотых + 21 серебряная + 16 бронзовых (63 медали) Украина - 21+26+21 (68) Нидерланды - 13+8+7 (28) Великобритания - 13+8+5 (26) Испания - 10+15+14 (39) Франция - 8+8+9 (25) Германия - 7+6+5 (18) Израиль - 6+5+3 (14) Ирландия - 3+4+5 (12) Швейцария - 3+1+1 (5)

Для украинцев это уже седьмой подряд чемпионат Европы, который они завершили в двойке лучших.

Награды так называемых "нейтральных" представителей стран-агрессоров россии и беларуси, который были допущены к соревнованиям, в зачете не учитывались.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!