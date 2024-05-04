Украина завоевала первую в 2024 году награду на Кубке мира по артистическому плаванию

Сестры Алексеевы стали призерками соревнований в Париже в произвольной программе.

Марина и Владислава Алексеевы завоевали первую для Украины медаль в 2024 году на этапе Кубке мира по артистическому плаванию в Париже.

Сестры взяли серебро в произвольной программе дуэтов, продемонстрировав результат 243,9354 балла.

Источник: Getty Images

Украинки уступили только австрийкам Анна-Марии и Эрини-Марине Александри.

Еще один украинский дуэт в составе Дарьи Мошинской и Анастасии Шмониной занял пятое место с результатом 229,5792 балла.

Кубок мира по артистическому плаванию, Париж

Дуэты, произвольная программа

Анна-Мария Александри, Эрини-Марина Александри (Австрия) - 265,9646 Марина Алексеева, Владислава Алексеева (Украина) - 243,9354 Одри Ламот, Жаклин Симоно (Канада) - 238,2876

…

5. Дарья Мошинская, Анастасия Шмонина (Украина) - 229,5792

Ранее сообщалось, что Украина завоевала историческую медаль в фехтовании.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!