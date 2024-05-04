Украина завоевала первую в 2024 году награду на Кубке мира по артистическому плаванию
Сестры Алексеевы стали призерками соревнований в Париже в произвольной программе.
Марина и Владислава Алексеевы завоевали первую для Украины медаль в 2024 году на этапе Кубке мира по артистическому плаванию в Париже.
Сестры взяли серебро в произвольной программе дуэтов, продемонстрировав результат 243,9354 балла.
Украинки уступили только австрийкам Анна-Марии и Эрини-Марине Александри.
Еще один украинский дуэт в составе Дарьи Мошинской и Анастасии Шмониной занял пятое место с результатом 229,5792 балла.
Кубок мира по артистическому плаванию, Париж
Дуэты, произвольная программа
- Анна-Мария Александри, Эрини-Марина Александри (Австрия) - 265,9646
- Марина Алексеева, Владислава Алексеева (Украина) - 243,9354
- Одри Ламот, Жаклин Симоно (Канада) - 238,2876
…
5. Дарья Мошинская, Анастасия Шмонина (Украина) - 229,5792
Ранее сообщалось, что Украина завоевала историческую медаль в фехтовании.
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