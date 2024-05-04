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Украина завоевала историческую медаль в фехтовании

Украинки впервые поднялись на пьедестал почета Кубка мира в командных соревнованиях рапиристок.
Сегодня, 13:24
Алина Полозюк / Getty Images
Алина Полозюк / Getty Images

Женская сборная Украины по фехтованию на рапирах стала призером Кубка мира в Гонконге.

Украинская команда в составе Алины Полозюк, Ольги Сопит, Екатерины Буденко и Дарьи Миронюк заняла третье место в соревнованиях.

Украинский квартет, который является 11-м номером мирового рейтинга, в схватке за бронзу, уступая по ходу поединка пятью уколами (11:16), сумел вырвать победу у представительниц Южной Кореи - 34:31.

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На пути к медали украинки победили Канаду (45:32) и Австрию (36:28), а в полуфинале уступили лидеркам мирового рейтинга итальянкам (32:45)

Для Украины эта медаль стала исторической, поскольку украинские рапиристки впервые в истории поднялись на пьедестал почета в командных соревнованиях Кубка мира.

Ранее сообщалось, что украинская команда саблисток взяла серебро на этапе Кубка мира.

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