Украина завоевала историческую медаль в фехтовании
Женская сборная Украины по фехтованию на рапирах стала призером Кубка мира в Гонконге.
Украинская команда в составе Алины Полозюк, Ольги Сопит, Екатерины Буденко и Дарьи Миронюк заняла третье место в соревнованиях.
Украинский квартет, который является 11-м номером мирового рейтинга, в схватке за бронзу, уступая по ходу поединка пятью уколами (11:16), сумел вырвать победу у представительниц Южной Кореи - 34:31.
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На пути к медали украинки победили Канаду (45:32) и Австрию (36:28), а в полуфинале уступили лидеркам мирового рейтинга итальянкам (32:45)
Для Украины эта медаль стала исторической, поскольку украинские рапиристки впервые в истории поднялись на пьедестал почета в командных соревнованиях Кубка мира.
Ранее сообщалось, что украинская команда саблисток взяла серебро на этапе Кубка мира.
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