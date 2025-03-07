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Магучих провела самую короткую квалификацию в карьере

Для прохода в финал украинке хватило одного прыжка.
Сегодня, 17:59
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Украинская спортсменка Ярослава Магучих отметилась необычным личным достижением.

Напомним, что сейчас Ярослава в составе сборной Украины принимает участие в Евро-2025 по легкой атлетике.

В пятницу, 7 марта, состоялась квалификация по прыжкам в высоту. Магучих стала единственной украинкой, прошедшей в финал, Табашник и Чумаченко не прошли квалификацию.

Примечательно, для прохода в финал Магучих понадобился всего один прыжок - украинка преодолела высоту 1.89 м и сразу прошла в финал. Это самая короткая квалификация в карьере Ярославы.

"Самая короткая квалификация в карьере? Да, один прыжок - и мы в финале. Но я очень долго ждала, потому что начальная высота была 1.75 м, а я обычно начинаю 1.90-1.92 м. А здесь мы решили начать с 1.89 м, чтобы не переохлаждаться и быть в форме", - призналась украинка в комментарии Суспильному.

Напомним, что все результаты украинцев на Евро-2025 доступны на нашем сайте.

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