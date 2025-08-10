Кохан стал победителем "бронзового" этапа Континентального тура в Польше
Украинский легкоатлет опередил двух местных метателей молота.
Украинский легкоатлет Михаил Кохан выиграл "бронзовый" этап Континентального тура, который проходил в польском Белостоке.
Украинец стал победителем соревнований в метании молота с результатом 77,32 метра.
На пьедестале Кохан опередил двух местных атлетов Павела Файдека (77,03 м) и Марцина Вротински (76,17 м).
Континентальный тур, "бронзовый" этап
Белосток, Польша
Метание молота
- Михаил Кохан (Украина) - 77,32 м
- Павел Файдек (Польша) - 77,03 м
- Марцин Вротински (Польша) - 76,17 м
Напомним, что в июле Кохан завоевал золотую медаль на Универсиаде-2025.
