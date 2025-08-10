iSport.ua
Русский Українська
Другие

Кохан стал победителем "бронзового" этапа Континентального тура в Польше

Украинский легкоатлет опередил двух местных метателей молота.
Сегодня, 07:58       Автор: Игорь Мищук
Михаил Кохан / Getty Images
Михаил Кохан / Getty Images

Украинский легкоатлет Михаил Кохан выиграл "бронзовый" этап Континентального тура, который проходил в польском Белостоке.

Украинец стал победителем соревнований в метании молота с результатом 77,32 метра.

Читай также: Украинец Талибов триумфовал на Всемирных играх

На пьедестале Кохан опередил двух местных атлетов Павела Файдека (77,03 м) и Марцина Вротински (76,17 м).

Континентальный тур, "бронзовый" этап
Белосток, Польша
Метание молота

  1. Михаил Кохан (Украина) - 77,32 м
  2. Павел Файдек (Польша) - 77,03 м
  3. Марцин Вротински (Польша) - 76,17 м

Напомним, что в июле Кохан завоевал золотую медаль на Универсиаде-2025.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаил Кохан

Статьи по теме

Кохан триумфовал на Универсиаде-2025 Кохан триумфовал на Универсиаде-2025
Кохан стал бронзовым призером этапа Бриллиантовой лиги в США Кохан стал бронзовым призером этапа Бриллиантовой лиги в США
Кохан с персональным рекордом триумфовал на командном ЧЕ-2025 Кохан с персональным рекордом триумфовал на командном ЧЕ-2025
Кохан стал призером этапа Бриллиантовой лиги, уступив лишь олимпийскому чемпиону Кохан стал призером этапа Бриллиантовой лиги, уступив лишь олимпийскому чемпиону

Видео

"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой
"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк, Ястремская и Стародубцева пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Полесье и Шахтер принесли очки Украине
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров
Футбол сегодня: поединки УПЛ, матчи в Первой и Второй лиге Украины, Суперкубок Англии
просмотров

Последние новости

Украина09:15
УПЛ: Оболонь примет Александрию, Полесье сыграет с Колосом, а Карпаты - с Шахтером
Европа08:59
Гол Малиновского помог Дженоа избежать поражения в спарринге
Другие страны08:29
Защитник Барселоны официально стал одноклубником Роналду
Легкая атлетика07:58
Кохан стал победителем "бронзового" этапа Континентального тура в Польше
Европа07:20
Футбол сегодня: поединки УПЛ, матчи в Первой и Второй лиге Украины, Суперкубок Англии
Европа00:59
Экс-игрок топ-клуба АПЛ присоединился к гранду экзотического чемпионата
Европа00:24
Хакими впервые прокомментировал подозрение в изнасиловании
Вчера, 23:59
Европа23:59
Пресс-служба Золотого мяча оконфузилась, поздравив одного из обладателей награды с Днем рождения
Европа23:26
Топ-клуб АПЛ нашел замену своему травмированному лидеру
Европа22:59
Ливерпуль подтвердил уход своего провального трансфера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK