Спортсменка из Николаева установила уникальный рекорд, пробежав 363 километра за двое суток

В польском городе Забже спортсменка из Николаева Валентина Ковальская установила мировой рекорд для женщин по 48-часовому бегу на беговых дорожках.

Украинке удалось побить прошлогодний рекорд датской бегунки на 23 километра, который сейчас составляет 363 км.

Ковальская после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину уехала из Николаева и перебралась в Польшу.

"Тренировалась по два раза в день утром и вечером. Выходило под 30 - 40 километров. Иногда выходило два по 15, а иногда 25 и 10.

На прошлогоднем забеге вторые сутки удались очень тяжело. А на этот раз прошло намного легче. За три часа до конца поймала себе на уме: "Как жаль, что все это скоро кончится", - сказала спортсменка в интервью Суспільне.

Ранее сообщалось, что украинские атлеты призывают отстранить РФ от выступлений.