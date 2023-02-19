Нидерландка побила мировой рекорд в беге на 400 метров, который держался более 40 лет

Нидерландская легкоатлетка Фемке Бол установила мировой рекорд в беге на 400 м в помещении.

На зимнем чемпионате страны спортсменка пробежала дистанцию за 49,26 секунды. Таким образом, она побила рекорд Ярмилы Кратохвиловой из Чехословакии (49,59), который был установлен в 1981-м году.

"Я надеялась выбежать из 50 секунд здесь, но 49,26 это слишком здорово, у меня действительно нет слов, чтобы описать это.

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Я никогда не видела местный стадион полным. Очень круто, что это произошло на глазах моей родной аудитории. Мне было тяжело на последнем круге, но публика помогла мне.



Это мой первый мировой рекорд на реальной дистанции. Можно ли еще быстрее? Не знаю, это была почти идеальная гонка", - прокомментировала свой рекорд Бол в интервью NOS.nl.

Напомним, нидерландская спортсменка является бронзовым призером Олимпиады-2020 в беге на 400 метров с барьерами, а также серебряным призером ЧМ-2022.