Геращенко обошла Магучих, но выиграть этап Бриллиантовой лиги не смогла
В Швейцарии начался очередной этап Бриллиантовой лиги, стартовавший соревнованиями по прыжкам в высоту среди девушек.
Среди 11 участниц были три украинки – Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко.
Все три вошли в семерку спортсменок, взявших высоту 194 см. К сожалению, следующую отметку в 197 см не смогла пройти Левченко, Магучих взяла ее со второй попытки, а Геращенко – с третьей. Кроме двух украинок эту отметку с первой попытки преодолела австралийка Никола Олислагерс.
Читай также: Магучих завоевала золото Европейских Игр-2023
Так же без раскачки она взяла и следующую высоту – 200 см. Несмотря на то, что такая высота – это персональный рекорд Ирины Геращенко, она также взяла ее с первой попытки, а вот Ярослава Магучих не смогла и сразу попросила поднять планку на следующую отметку. – 202 см.
Но эту отметку украинки не преодолели, а вот Олислагерс со второй попытки одержала и одержала победу.
Бриллиантовая лига (Лузанна), прыжки в высоту:
- Никола Олислагерс (Австралия) – 202 см
- Ирина Геращенко (Украина) – 200 см
- Ярослава Магучих (Украина) – 197 см
- Лейк Морган (Великобритания) – 194 см
- Юлия Левченко (Украина) – 194 см
Напомним, что на предварительных этапах прыжки в высоту выигрывали Магучих (Рабат, 201 см) и Олислагерс (Париж, 200 см).