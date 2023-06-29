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Геращенко обошла Магучих, но выиграть этап Бриллиантовой лиги не смогла

Соревнования прошли в Лозанне.
Сегодня, 21:17
Ирина Геращенко / Getty Images
Ирина Геращенко / Getty Images

В Швейцарии начался очередной этап Бриллиантовой лиги, стартовавший соревнованиями по прыжкам в высоту среди девушек.

Среди 11 участниц были три украинки – Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко.

Все три вошли в семерку спортсменок, взявших высоту 194 см. К сожалению, следующую отметку в 197 см не смогла пройти Левченко, Магучих взяла ее со второй попытки, а Геращенко – с третьей. Кроме двух украинок эту отметку с первой попытки преодолела австралийка Никола Олислагерс.

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Так же без раскачки она взяла и следующую высоту – 200 см. Несмотря на то, что такая высота – это персональный рекорд Ирины Геращенко, она также взяла ее с первой попытки, а вот Ярослава Магучих не смогла и сразу попросила поднять планку на следующую отметку. – 202 см.

Но эту отметку украинки не преодолели, а вот Олислагерс со второй попытки одержала и одержала победу.

Бриллиантовая лига (Лузанна), прыжки в высоту:

  1. Никола Олислагерс (Австралия) – 202 см
  2. Ирина Геращенко (Украина) – 200 см
  3. Ярослава Магучих (Украина) – 197 см
  4. Лейк Морган (Великобритания) – 194 см
  5. Юлия Левченко (Украина) – 194 см

Напомним, что на предварительных этапах прыжки в высоту выигрывали Магучих (Рабат, 201 см) и Олислагерс (Париж, 200 см).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ирина Геращенко Ярослава Магучих

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