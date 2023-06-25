Магучих завоевала золото Европейских Игр-2023
Украинка легко превзошла всех соперниц.
В рамках Европейских Игр-2023 проходит командный чемпионат Европы по легкой атлетике.
Завершились соревнования в прыжках в высоту среди женщин в элитном дивизионе.
Никому из спортсменок не удалось превзойти результат украинки Ярославы Магучих, победившей во втором дивизионе.
Таким образом, Магучих стала обладательницей золотой медали по прыжкам в высоту.
Напомним, на нашем сайте доступны все медали украинцев на Европейских Играх-2023.
Европейские Игры-2023
Прыжки в высоту, женщины. Итоговые результаты
- Ярослава Магучих (Украина) - 1,97 м.
- Даниэла Станчю (Румыния) - 1,94 м.
- Меникер Наваль (Франция) - 1,92 м.