Магучих завоевала золото Европейских Игр-2023

Сегодня, 19:50

Сегодня, 19:50

Украинка легко превзошла всех соперниц.

В рамках Европейских Игр-2023 проходит командный чемпионат Европы по легкой атлетике.

Завершились соревнования в прыжках в высоту среди женщин в элитном дивизионе.

Никому из спортсменок не удалось превзойти результат украинки Ярославы Магучих, победившей во втором дивизионе.

Таким образом, Магучих стала обладательницей золотой медали по прыжкам в высоту.

Напомним, на нашем сайте доступны все медали украинцев на Европейских Играх-2023.

Европейские Игры-2023

Прыжки в высоту, женщины. Итоговые результаты