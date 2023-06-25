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Магучих завоевала золото Европейских Игр-2023

Украинка легко превзошла всех соперниц.
Сегодня, 19:50
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

В рамках Европейских Игр-2023 проходит командный чемпионат Европы по легкой атлетике.

Завершились соревнования в прыжках в высоту среди женщин в элитном дивизионе.

Никому из спортсменок не удалось превзойти результат украинки Ярославы Магучих, победившей во втором дивизионе.

Таким образом, Магучих стала обладательницей золотой медали по прыжкам в высоту.

Напомним, на нашем сайте доступны все медали украинцев на Европейских Играх-2023.

Европейские Игры-2023

Прыжки в высоту, женщины.  Итоговые результаты

  1. Ярослава Магучих (Украина) - 1,97 м.
  2. Даниэла Станчю (Румыния) - 1,94 м.
  3. Меникер Наваль (Франция) - 1,92 м.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ярослава Магучих Европейские Игры-2023

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