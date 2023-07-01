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В этот раз без наград: Украинцы посредственно провели второй день Бриллиантовой лиги

Бег с барьером и метание копья прошли для наших спортсменов не лучшим образом.
Сегодня, 00:51
Рыжикова и Ткачук / Getty Images
Рыжикова и Ткачук / Getty Images

В пятницу, 30 июня, прошел второй соревновательный день этапа Бриллиантовой лиги в Лозанне.

Украинские спортсмены принимали участие в двух дисциплинах: метание копья и бег с препятствиями на 400 метров.

В первой категории участвовал Артур Фельфнер, показав результат 81,89 метра. Победу одержал представитель Индии Нирадж Чопра (87.66).

Бег препятствиями на 400 метров также выдался у наших спортсменок не лучшим образом. Анна Рыжикова показала 5-й результат – 55,41 секунд, а Виктория Ткачук стала 6-й (55,69).

В свою очередь, победу в данной дисциплине одержала нидерландка Фемке Болл (52,76).

Ранее сообщалось, что Геращенко обошла Магучих, но выиграть этап Бриллиантовой лиги не смогла.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бриллиантовая лига

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