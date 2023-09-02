Магучих рассказала о своей главной спортивной мечте

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги в Китае.

После завершения соревнований прыгунья в высоту пообщалась с представителями СМИ и рассказала о своей главной спортивной мечте.

По словам Ярославы, ей хочется побить мировой рекорд в своей дисциплине.

"Я очень рада, что мне удалось улучшить лучший результат сезона - 2,01 м. Не ожидала этого, потому что чувствовала себя немного уставшей.

Думаю, этот результат может принести радость всем зрителям. И, безусловно, хотела бы побить мировой рекорд, что является моей мечтой.

Перед чемпионатом мира по легкой атлетике я испытывала небольшой стресс, но большую часть времени просто наслаждаюсь соревнованиями и чувствую себя расслабленной.

Думаю, что мои результаты важны для моей страны и для меня", - сказала Магучих.

Отметим, что ранее спортсменка стала чемпионкой мира

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