Кохан стал серебряным призером этапа Бриллиантовой Лиги в Силезии
Украинец уступил лишь Олимпийскому чемпиону.
В польской Силезии проходит этап Бриллиантовой Лиги по легкой атлетике, в рамках которого состоялись соревнования по метанию молота.
Украинец Михаил Кохан занял на этих соревнованиях второе место, показав лучший результат в 79.85 метра.
Наш спортсмен уступил лишь действующему Олимпийскому чемпиону канадцу Этану Кацбергу, который бросил молот на 80.03 метра.
Замкнул тройку призеров местный спортсмен Войцех Новицки с результатом 76.05 м.
Бриллиантовая Лига
Польша, Силезия
Метание молота, мужчины
- Этан Кацберг (Канада) - 80.03 м.
- Михаил Кохан (Украина) - 79.85 м.
- Войцех Новицки (Польша) - 76.05 м.
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