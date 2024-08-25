Кохан стал серебряным призером этапа Бриллиантовой Лиги в Силезии

В польской Силезии проходит этап Бриллиантовой Лиги по легкой атлетике, в рамках которого состоялись соревнования по метанию молота.

Украинец Михаил Кохан занял на этих соревнованиях второе место, показав лучший результат в 79.85 метра.

Наш спортсмен уступил лишь действующему Олимпийскому чемпиону канадцу Этану Кацбергу, который бросил молот на 80.03 метра.

Замкнул тройку призеров местный спортсмен Войцех Новицки с результатом 76.05 м.

Бриллиантовая Лига

Польша, Силезия

Метание молота, мужчины

Этан Кацберг (Канада) - 80.03 м. Михаил Кохан (Украина) - 79.85 м. Войцех Новицки (Польша) - 76.05 м.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!