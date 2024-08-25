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Кохан стал серебряным призером этапа Бриллиантовой Лиги в Силезии

Украинец уступил лишь Олимпийскому чемпиону.
Сегодня, 16:45
Михаил Кохан / Getty Images
Михаил Кохан / Getty Images

В польской Силезии проходит этап Бриллиантовой Лиги по легкой атлетике, в рамках которого состоялись соревнования по метанию молота.

Украинец Михаил Кохан занял на этих соревнованиях второе место, показав лучший результат в 79.85 метра.

Наш спортсмен уступил лишь действующему Олимпийскому чемпиону канадцу Этану Кацбергу, который бросил молот на 80.03 метра.

Замкнул тройку призеров местный спортсмен Войцех Новицки с результатом 76.05 м.

Бриллиантовая Лига

Польша, Силезия

Метание молота, мужчины

  1. Этан Кацберг (Канада) - 80.03 м.
  2. Михаил Кохан (Украина) - 79.85 м.
  3. Войцех Новицки (Польша) - 76.05 м.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бриллиантовая лига Михаил Кохан

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