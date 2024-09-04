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Магучих прокомментировала удары рф по Львову и Полтаве, обратившись к мировому сообществу

Ярослава подержала украинцев.
Сегодня, 20:25
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

В последние дни рф снова начала наносить массовые ракетные удары по Украине. Одни из самых масштабных разрушений получили Львов и Полтава, где сообщают о десятках погибших мирных жителей.

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выразила соболезнования погибшим и обратилась к мировому сообществу с призывом:

"Я хочу сосредоточиться исключительно на последних событиях этого сезона, но не могу. Моя страна ежедневно подвергается бомбардировкам, а те, кто должен защищать ее согласно мировому кодексу, ничего не делают, чтобы остановить войну России против Украины.

За последние два дня трагедии во Львове и Полтаве унесли сотни жизней, включая детей. Это террористические акты страны-агрессора, пытающейся захватить мою Родину. Это неприемлемо. Только общими усилиями мы сможем победить врага. Мир, другие страны вы должны поддержать нас оружием и защитой", - написала Ярослава в своем Instagram.

Напомним, Магучих стала чемпионкой Олимпийских игр 2024 года в Париже, завоевав "золото" в прыжках в высоту.

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