Кохан выиграл этап Золотого уровня в Загребе с личным рекордом

В воскресенье, 8 сентября, состоялся этап Золотого уровня Континентального Тура в Загребе.

Украинский легкоатлет Михаил Кохан стал победителем этапе в метании молота среди мужчин.

С пятой попытки Кохану удалось метнуть молот 81,14 м, что стало личным рекордом украинца, а также лучшим результатом на турнире.

Интересно, что третьим стал представитель Канады Итан Кацберг, который пять раз встречался с Коханом и все пять раз оказывался выше него.

Этап Золотого уровня Континентального Тура. Загреб, Хорватия

Легкая атлетика. Метание молота

Михаил Кохан (Украина) - 81.14 м Павел Файдак (Польша) - 79.10 м Итан Кацберг (Канада) - 79.04 м

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