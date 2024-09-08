Кохан выиграл этап Золотого уровня в Загребе с личным рекордом
Украинец наконец обошел принципиальных соперников.
В воскресенье, 8 сентября, состоялся этап Золотого уровня Континентального Тура в Загребе.
Украинский легкоатлет Михаил Кохан стал победителем этапе в метании молота среди мужчин.
С пятой попытки Кохану удалось метнуть молот 81,14 м, что стало личным рекордом украинца, а также лучшим результатом на турнире.
Интересно, что третьим стал представитель Канады Итан Кацберг, который пять раз встречался с Коханом и все пять раз оказывался выше него.
Этап Золотого уровня Континентального Тура. Загреб, Хорватия
Легкая атлетика. Метание молота
- Михаил Кохан (Украина) - 81.14 м
- Павел Файдак (Польша) - 79.10 м
- Итан Кацберг (Канада) - 79.04 м
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