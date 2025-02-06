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Магучих открыла сезон золотой медалью турнира в Италии

Украинка начинает уже третий сезон подряд с победы.
Сегодня, 20:54
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Ярослава Магучих триумфовала на своем первом старте в 2025 году.

Украинка приняла участие в Udin Jump Development в Удине, Италия, где с легкостью выиграла золото.

Ярослава пропустила первые четыре высоты и стартовала сразу с 1.91 м. К тому моменту из десяти спортсменок остались лишь четыре.

А уже на высоте 1.94 м Магучих соревновалась за золото с чемпионкой Европы U18 Лилианной Батори. Ярослава взяли высоту с первой попытки, а итальянка так и не смогла ее покорить.

Ярослава Магучих выиграла уже второй турнир в Удине, а также начала уже третий сезон подряд с золотых медалей.

Ранее также Михаил Кохан успешно начал сезон.

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