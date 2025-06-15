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NaVi драматично переиграли G2 и пробились в плей-офф "мажора" в Остине

Украинская команда пощекотала нервы поклонникам.
Сегодня, 08:20       Автор: Антон Федорцив
NaVi / HLTV
NaVi / HLTV

Киберспортивная организация Natus Vincere одержала непростую победу над G2. Успех позволил "Рожденным побеждать" продолжить продвижение на главном турнире лета по Counter Strike 2.

На карте Mirage NaVi сумели одолеть немецкую команду (13:10). Впрочем, G2 еще более уверенно взяли реванш на Anubis (13:9). Судьбу поединка пришлось определять на карте Inferno, где в напряженной концовке верх взяли Natus Vincere (19:16).

Украинский коллектив пробился в плей-офф с рекордом 3 победы, 1 поражение. Ранее NaVi одолели Nemiga и 3DMAX. Единственное поражение на турнире "Рожденные побеждать" потерпели от россиян Spirit.

Напомним, украинцы B8 выбыли с Austin Major 2025 во втором раунде.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi CS2

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