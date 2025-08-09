iSport.ua
NaVi не смогли пробиться на BLAST Bounty Fall 2025

Украинская организация потерпела поражение во втором раунде закрытой квалификации.
Сегодня, 16:40       Автор: Игорь Мищук
NaVi проиграли Astralis / HLTV.org

Natus Vincere не смогли выйти в основную стадию турнира BLAST Bounty Fall 2025 по CS2.

В матче второго раунда закрытой квалификации украинская киберспортивная организация уступила Astralis.

Рейтинг команд по CS за 2025 год: NaVi вернулись в пятерку лучших, команда Зинченко сохранила свою позицию

Встреча завершилась поражением NaVi со счетом 1:2 (Dust 2 - 13:11, Inferno - 7:13, Nuke - 2:13).

Astralis - NaVi 2:1 (11:13, 13:7, 13:2)

Источник: HLTV.org

Потерпев поражение в квалификации, украинский коллектив не сумел завоевать квоту в основной стадии турнира.

Закрытая квалификация BLAST Bounty Fall 2025 проходит с 5 по 10 августа. По результатам отбора в основную сетку выйдут команд, а сам LAN-турнир состоится на Мальте 14-17 августа.

