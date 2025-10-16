iSport.ua
NaVi оформили драматическую победу над Aurora

Камбэк по цене выхода из группы TWC-2025.
Вчера, 21:59       Автор: Антон Федорцив
Команда Natus Vincere по CS2 одержала победу над сербами из Aurora в рамках Thunderpick World Championship. Украинский коллектив триумфовал в группе продолжит выступления на турнире.

На первой карте "Рожденные побеждать" ничего не смогли противопоставить соперникам (4:13). Зато на второй вверх уверенно взяли NaVi (13:6). Настоящая драма развернулась на решающей карте.

Отечественная киберспортивная организация "горела" 4:11. Впрочем, "Рожденные побеждать" организовали настоящий камбэк. Aurora ничего не смогла противопоставить и уступила (11:13).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi CS2

