Team Spirit - чемпионы PGL Arlington Major 2022

В Арлингтоне (США) прошел престижный турнир по Dota 2 - PGL Arlington Major 2022.

Всего участие в соревновании приняли 18 команд из разных частей мира.

До финала дошли Team Spirit и китайская команда - PSG.LGD.

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Первая карта была за фаворитом - PSG.LGD, а вот все следующие - выиграла команда Team Spirit. Таким образом, в гранд-финале сильнейшими стали игроки Team Spirit - 3:1.

Отметим, что за победу Spirit заработала 200 тысяч долларов и 820 очков DPC. PSG.LGD за второе место получили 100 тысяч долларов и 740 очков.