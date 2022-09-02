NaVi - Endsport: онлайн-трансляция матча ESL Pro League 16
Украинский коллектив проведет третью игру в рамках группового этапа турнира по CS:GO. Следите за выступлением NaVi на ISPORT.ua.
В пятницу, 2 сентября, NaVi сыграют третий поединок группового этапа ESL Pro League 16 по CS:GO.
Оппонентом украинской киберспортивной команды будет Endsport.
Матч начнется в 13:30 по киевскому времени и пройдет в формате best-of-3.
Вашему вниманию онлайн-трансляция матча NaVi - Endsport:
Ранее NaVi добыли вторую победу кряду, обыграв Fnatic
На ISPORT доступно расписание матчей украинского коллектива по CS:GO.