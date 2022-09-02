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NaVi - Endsport: онлайн-трансляция матча ESL Pro League 16

Украинский коллектив проведет третью игру в рамках группового этапа турнира по CS:GO. Следите за выступлением NaVi на ISPORT.ua.
Сегодня, 13:30
NaVi - Endsport: онлайн-трансляция / HLTV.org
NaVi - Endsport: онлайн-трансляция / HLTV.org
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В пятницу, 2 сентября, NaVi сыграют третий поединок группового этапа ESL Pro League 16 по CS:GO.

Оппонентом украинской киберспортивной команды будет Endsport.

Матч начнется в 13:30 по киевскому времени и пройдет в формате best-of-3.

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча NaVi - Endsport:

Ранее NaVi добыли вторую победу кряду, обыграв Fnatic

На ISPORT доступно расписание матчей украинского коллектива по CS:GO.

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