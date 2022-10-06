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B8 переиграли fnatic и теперь в шаге от выхода на Major

Украинская команда обыграла европейский коллектив.
Сегодня, 13:43
B8 / HLTV
B8 / HLTV
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В третьем раунде квалификационного турнира на мейджор в Рио-де-Жанейро украинский коллектив B8 встретился с легендарной командой fnatic во главе с опытным KRIMZ.

На этапе выбора карты команды выбрали для своего bo1 матча карту Ancient. Традиционно здесь доминирует сторона защиты, но B8 смогли за атаку выиграть 9 раундов и сделать весомую заявку на победу.

После смены сторон украинская пятерка продолжила побеждать, и ей хватило всего 10 раундов, чтобы забрать нужные для победы семь. 16:10 и в следующем раунде RMR-турнира наши ребята сыграют bo3 матч за право сыграть на мейджоре. Соперника они узнают немного позже.

На ISPORT доступнырезультаты и расписание всех матчей отборочной группы А.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: CS GO
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