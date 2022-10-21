XBOCT напомнил о войне в Украине на официальной русскоязычной трансляции The International 2022

Украинец Александр XBOCT Дашкевич во время официальной русскоязычной трансляции The International 2022 по Dota 2 сделал заявление по поводу войны в Украине.

Ведущий призвал поддерживать украинцев и оказывать всевозможную помощь.

"Добавлю немного от себя. В данный момент в Украине идет война. Я хотел сказать большое спасибо защитникам, защитницам и всем, кто открыто выступает против войны. Поддерживайте информационно, поддерживайте Украину, кто как может. Вместе у нас все получится", - сказал XBOCT.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей The International 2022 по Dota 2.