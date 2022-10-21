iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

XBOCT напомнил о войне в Украине на официальной русскоязычной трансляции The International 2022

Ведущий обратился к поклонникам киберспорта в эфире, призвав оказывать помощь украинцам.
Сегодня, 20:49
Александр XBOCT Дашкевич (крайний слева)
Александр XBOCT Дашкевич (крайний слева)
0 0 0

Украинец Александр XBOCT Дашкевич во время официальной русскоязычной трансляции The International 2022 по Dota 2 сделал заявление по поводу войны в Украине.

Ведущий призвал поддерживать украинцев и оказывать всевозможную помощь.

"Добавлю немного от себя. В данный момент в Украине идет война. Я хотел сказать большое спасибо защитникам, защитницам и всем, кто открыто выступает против войны. Поддерживайте информационно, поддерживайте Украину, кто как может. Вместе у нас все получится", - сказал XBOCT.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей The International 2022 по Dota 2.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Dota 2 война с россией ХВОСТ Александр ХВОСТ Дашкевич The International
0 0 0

Статьи по теме

The International 2022: онлайн-трансляция матчей плей-офф The International 2022: онлайн-трансляция матчей плей-офф
The International 2022: календарь и результаты всех матчей чемпионата мира по Dota 2 The International 2022: календарь и результаты всех матчей чемпионата мира по Dota 2
Унизительный показатель Роналду: Стали известны детали голосования за обладателя Золотого мяча-2022 Унизительный показатель Роналду: Стали известны детали голосования за обладателя Золотого мяча-2022
Президент WBC выразил заинтересованность в организации боя Ломаченко с Хэйни Президент WBC выразил заинтересованность в организации боя Ломаченко с Хэйни
Помочь журналистам

Видео

Барселона - Вильярреал 3:0 Видео голов и обзор матча 20.10.2022
Барселона - Вильярреал 3:0 Видео голов и обзор матча 20.10.2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Бадоса опустилась вниз
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Оже-Альяссим вошел в ТОП-10
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Европа23:18
Унизительный показатель Роналду: Стали известны детали голосования за обладателя Золотого мяча-2022
Бокс22:26
Президент WBC выразил заинтересованность в организации боя Ломаченко с Хэйни
ЧМ-202222:22
Состав групп и команд на ЧМ-2022 по футболу
Украина21:57
Шевченко удостоился престижной награды за выдающуюся карьеру и преданность Украине
Бокс21:28
"Размажу его": Фьюри жестко высказался о бое с Усиком
Киберспорт20:49
XBOCT напомнил о войне в Украине на официальной русскоязычной трансляции The International 2022
Бокс20:05
"Никогда": Фьюри сделал громкое заявление о бое с Джошуа
Европа19:58
Голкипер Милана пропустит Чемпионат мира-2022
Европа19:20
Хави встал на защиту Пике после освистывания защитника фанатами
Европа19:09
Тренер Арсенала сообщил о скором возвращении Зинченко после травмы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK