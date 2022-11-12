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"Ты - легенда": Неймар поддержал S1mple после вылета из IEM Rio Major

Бразилец сделал важный жест по отношению к украинскому киберспортсмену.
Сегодня, 11:00
Александр s1mple Костылев / HLTV
Александр s1mple Костылев / HLTV

В пятницу, 11 ноября, состоялся четвертьфинальный матч IEM Rio Major 2022 между Natus Vincere и Furia. Победителем противостояния стал бразильский коллектив, который выиграл со счетом - 2:1.

Нападающий сборной Бразилии и ПСЖ Неймар, который является фанатом Furia, поддержал лидера "рожденных побеждать" Александра s1mple Костылева.

Бразилец в Twitter опубликовал пост, в котором назвал украинца легендой.

"S1mple, мой друг, это Бразилия. Ты - легенда. GG", - написал Неймар.

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Примечательно, что Костылев ответил именитому футболисту.

"Gg, надеюсь, Furia добавит еще один трофей в твою коллекцию", - написал украинец.

Напомним, сегодня, 12 ноября, состоятся полуфинальные матчи IEM Rio Major 2022. На ISPORT буде доступна онлайн-трансляция полуфиналов.

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар Natus Vincere Александр s1mple Костылев

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