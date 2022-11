Бразильский болельщик плюнул в одного из игроков NaVi, а у S1mple сдали нервы на IEM Rio Major 2022

В пятницу, 11 ноября, состоялся четвертьфинальный матч IEM Rio Major 2022 между Natus Vincere и Furia. Победителем противостояния стал бразильский коллектив, который выиграл со счетом - 2:1.

Лидер "рожденных побеждать" Александр s1mple Костылев после поединка высказался о поведении фанатов на арене. По словам украинца, один из болельщиков плюнул в игрока NaVi.

"Разочарован своей игрой и командой работой. Я чувствовал, что могу сделать гораздо больше, но FURIA не позволила этого. Отличный опыт общения с фанатами, если не брать в счет плевка в нашего тиммейта после 1-й карты. Спасибо, что приняли нас", - написал s1mple.

Lost to @FURIA gl in next games

Disappointed with my individual performance and team performance as well, I felt like I could do much more but they didn’t allow

Great experience with fans as well, expect for spitting at our teammate after the first map, thank you for having us!GG