Бывший игрок CS:GO попробует свои силы в ММА

Бывший киберспортсмен Ярослав 'pashaBiceps' Яжомбковски анонсировал свой будущий дебют в ММА.

Яжомбковски выступит в поединке по правилам ММА на HIGH League 6. Бой состоится в Катовице на арене Spodek 18 марта. О данном событии поляк сообщил в своих социальных сетях.

"Я вернулся туда, где все началось в 2014 году! Мой следующий бой состоится в Spodek. На этот раз я буду выступать в одиночку, поэтому рассчитываю на вашу поддержку. Дебют в ММА. Да пребудут со мной хедшоты", - написал Яжомбковски.

I'm back to where it all started in 2014! My next fight is in Spodek. This time I will compete solo, so I'm counting on your support. MMA debut. May the headshots be with me 👊 pic.twitter.com/cgXNIE0rZ2