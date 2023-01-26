Бывший игрок CS:GO попробует свои силы в ММА

Бывший киберспортсмен Ярослав 'pashaBiceps' Яжомбковски анонсировал свой будущий дебют в ММА.

Яжомбковски выступит в поединке по правилам ММА на HIGH League 6. Бой состоится в Катовице на арене Spodek 18 марта. О данном событии поляк сообщил в своих социальных сетях.

"Я вернулся туда, где все началось в 2014 году! Мой следующий бой состоится в Spodek. На этот раз я буду выступать в одиночку, поэтому рассчитываю на вашу поддержку. Дебют в ММА. Да пребудут со мной хедшоты", - написал Яжомбковски.

PAPITO AT @HIGHLeaguePL 6!



I'm back to where it all started in 2014! My next fight is in Spodek. This time I will compete solo, so I'm counting on your support. MMA debut. May the headshots be with me 👊 pic.twitter.com/cgXNIE0rZ2 — paszaBiceps (@paszaBiceps) January 26, 2023

PashaBiceps начал свою киберспортивную карьеру еще в 2004 году, выступая на профессиональной сцене CS 1.6, после чего перешел в CS:GO. В 2019 году он ушел из киберспорта.

Лучший период его карьеры приходится на 2014-2019 года, когда он выступал в польском составе Virtus.pro. На его счету множество выигранных международных турниров и заработанных призовых.

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Стоит отметить, что для Яжомбковски этот бой станет вторым в пост-киберспортивной карьере. Ранее в феврале 2022 года он выступил на HIGH League 2, где во втором раунде боксерского поединка нокаутировал бодибилдера Михала OwcaWK Овчаржака.