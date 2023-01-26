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Бывший игрок CS:GO попробует свои силы в ММА

После победы в боксерском поединке экс-киберспортсмену захотелось чего-то новенького.
Сегодня, 14:32
Ярослав 'pashaBiceps' Яжомбковски / Getty Images
Ярослав 'pashaBiceps' Яжомбковски / Getty Images

Бывший киберспортсмен Ярослав 'pashaBiceps' Яжомбковски анонсировал свой будущий дебют в ММА.

Яжомбковски выступит в поединке по правилам ММА на HIGH League 6. Бой состоится в Катовице на арене Spodek 18 марта. О данном событии поляк сообщил в своих социальных сетях.

"Я вернулся туда, где все началось в 2014 году! Мой следующий бой состоится в Spodek. На этот раз я буду выступать в одиночку, поэтому рассчитываю на вашу поддержку. Дебют в ММА. Да пребудут со мной хедшоты", - написал Яжомбковски.

PashaBiceps начал свою киберспортивную карьеру еще в 2004 году, выступая на профессиональной сцене CS 1.6, после чего перешел в CS:GO. В 2019 году он ушел из киберспорта.

Лучший период его карьеры приходится на 2014-2019 года, когда он выступал в польском составе Virtus.pro. На его счету множество выигранных международных турниров и заработанных призовых.

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Стоит отметить, что для Яжомбковски этот бой станет вторым в пост-киберспортивной карьере. Ранее в феврале 2022 года он выступил на HIGH League 2, где во втором раунде боксерского поединка нокаутировал бодибилдера Михала OwcaWK Овчаржака. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: MMA counter-strike Counter-Strike- Global Offensive

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