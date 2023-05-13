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По стопам NaVi: Monte уничтожили FURIA в первом раунде легенд

Украинская команда без проблем закрыла бразильцев.
Сегодня, 14:44
Monte / HLTV
Monte / HLTV

В субботу, 13 мая, стартовал очередной этап турнира по CS:GO Blast Paris Major 2023, в котором команда Monte встречалась с FURIA.

Обоим коллективам предстояло выявить сильнейшего в рамках bo1 на карте Ancient. Украинский коллектив уверенно начал за террористов, но под конец половины подарил оппоненту немало раундов, завершив ее 8:7.

Уже за сторону "защиты" Monte стали чувствовать себя более раскованные, а бразильцы сильно поплыли, чем и воспользовались украинцы. Итог - изи вин 16:7.

Таким образом, немного позднее Monte сыграют в корзине 1:0 с оппонентом, имя которого станет известно позднее.

На ISPORT также доступны расписание и результаты Blast Paris Major 2023.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Counter-Strike- Global Offensive Monte Blast Paris Major 2023

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