Natus Vincere - Natus Vincere Junior: онлайн-трансляция украинского дерби в Dota 2

В четверг, 8 июня, состоится поединок во втором дивизионе Dota Pro Circuit 2023: Season 3. В рамках тура состоится украинское дерби Natus Vincere Junior и Natus Vincere.

Впервые в истории состоится поединок между командами украинской организации.

Читай также: Украинцы с B8 в невероятной борьбе сохранили место в топ-дивизионе North America

Начало встречи запланировано на 14:00 по Киеву.

Онлайн-трансляция Natus Vincere - Natus Vincere Junior по Dota 2:

Отметим, что матчи второго дивизиона DPC 2023: S3 для Восточной Европы проходят с 6 по 27 июня. Восемь коллективов разыграют $75 тыс. и два слота в высшей лиге.

Ранее сообщалось, что лидер NaVi S1mple поиграл в игру "бункер" на стриме с россиянами.