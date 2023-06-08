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Natus Vincere - Natus Vincere Junior: онлайн-трансляция украинского дерби в Dota 2

ISPORT представляет видео онлайн-трансляцию исторического матча.
Сегодня, 14:01
Natus Vincere - Natus Vincere Junior / Natus Vincere
Natus Vincere - Natus Vincere Junior / Natus Vincere

В четверг, 8 июня, состоится поединок во втором дивизионе Dota Pro Circuit 2023: Season 3. В рамках тура состоится украинское дерби Natus Vincere Junior и Natus Vincere.

Впервые в истории состоится поединок между командами украинской организации. 

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Начало встречи запланировано на 14:00 по Киеву.

Онлайн-трансляция Natus Vincere - Natus Vincere Junior по Dota 2:

Отметим, что матчи второго дивизиона DPC 2023: S3 для Восточной Европы проходят с 6 по 27 июня. Восемь коллективов разыграют $75 тыс. и два слота в высшей лиге.

Ранее сообщалось, что лидер NaVi S1mple поиграл в игру "бункер" на стриме с россиянами.


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