EA Sports анонсировала выход UFC 5

Новый симулятор боев без правил совсем скоро выйдет в свет.

Компания EA Sports официально анонсировала новую часть симулятора смешанных единоборств по лицензии UFC.

UFC 5 покажут в сентябре 2023 года. Вероятно, тогда разработчики покажут первый геймплей и раскроют дату выхода.

Компания Electronic Arts пока что лишь показала логотип в соцсетях.

Coming soon #UFC5

Full reveal September 2023

Sign up for more news ➡️https://t.co/ReRhjdZTx4 pic.twitter.com/d2ZK1MnI2d — EA SPORTS (@EASPORTS) July 8, 2023

Напомним, первая игра по боям без правил UFC вышла в свет в 2014 году. Симулятор ММА выходит лишь на консолях.

Ранее сообщалось, что финская студия преподнесла неожиданный подарок украинским игрокам.