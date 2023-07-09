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EA Sports анонсировала выход UFC 5

Новый симулятор боев без правил совсем скоро выйдет в свет.
Сегодня, 15:20
UFC 5 / MMAjunkie
UFC 5 / MMAjunkie

Компания EA Sports официально анонсировала новую часть симулятора смешанных единоборств по лицензии UFC.

UFC 5 покажут в сентябре 2023 года. Вероятно, тогда разработчики покажут первый геймплей и раскроют дату выхода.

Компания Electronic Arts пока что лишь показала логотип в соцсетях.

Напомним, первая игра по боям без правил UFC вышла в свет в 2014 году. Симулятор ММА выходит лишь на консолях.

Ранее сообщалось, что финская студия преподнесла неожиданный подарок украинским игрокам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC MMA EA Sports UFC 5

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