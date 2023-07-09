EA Sports анонсировала выход UFC 5
Новый симулятор боев без правил совсем скоро выйдет в свет.
Компания EA Sports официально анонсировала новую часть симулятора смешанных единоборств по лицензии UFC.
UFC 5 покажут в сентябре 2023 года. Вероятно, тогда разработчики покажут первый геймплей и раскроют дату выхода.
Компания Electronic Arts пока что лишь показала логотип в соцсетях.
Coming soon #UFC5— EA SPORTS (@EASPORTS) July 8, 2023
Full reveal September 2023
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Напомним, первая игра по боям без правил UFC вышла в свет в 2014 году. Симулятор ММА выходит лишь на консолях.
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