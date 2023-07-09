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npl перешел в B8 Esports

Игрок пока будет выступать на правах аренды.
Сегодня, 17:25
Андрей npl Кухарский
Андрей npl Кухарский

Украинский киберспортсмен Андрей npl Кухарский присоединился к B8 Esports.

Напомним, ранее NaVi объявили о серьезных изменениях в составе, Кухарский стал один из тех, кто покинул "рожденных побеждать".

Андрей будет играть за B8 по арендному соглашению, которое включает также право выкупа. npl займет Алексея ALEX666 Ярмощука.

Кухарский присоединился к NaVi в 2021 году, играл за молодежный состав, а в декабре 2022 года попал в основной ростер.

Напомним, ранее состав NaVi по Dota 2 вернулся в высший дивизион DPC.

 


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